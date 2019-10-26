Бутина призналась, что очень ждет возвращения на родину

Москва, 26 октября. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США и депортированная из Штатов, призналась, что очень ждет момента, когда вернется на родину. Об этом она сказала на борту самолета, выполняющего рейс Майами — Москва.

«Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле», — сказала Мария Бутина в комментарии RT.

Девушка поблагодарила журналистов за поддержку. Она добавила, что все произошедшее с ней было долгим и болезненным опытом, передает «Газета.Ru».

Ранее отец девушки, Валерий Бутин, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что будет встречать дочку в Москве. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находится Мария Бутина, приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево» около полудня 26 октября.

Напомним, Марию Бутину задержали в США летом 2018 года. Россиянку обвинили в работе на территории Штатов в качестве иностранного агента. По данной статье девушке грозило до 15 лет лишения свободы. Позже суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых к моменту приговора она уже провела за решеткой.

26 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Бутину должны были освободить из тюрьмы и депортировать в Россию 5 ноября, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней.