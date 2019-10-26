Трамп обратился к гендиректору Apple с замечанием по поводу новых моделей iPhone

Вашингтон, 26 октября. Американский лидер Дональд Трамп решил сказать гендиректору Apple Тиму Куку, что кнопка «домой» в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее, чем существующее теперь сенсорное смахивание. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!» — обратился Трамп в микроблоге к главе Apple с замечанием.

Хозяин Белого дома вспомнил предыдущие модели смартфонов, которые американская корпорация выпускала с круглой кнопкой внизу устройства. В новых iPhone ее уже нет, теперь весь фронт смартфона занимает экран.

Кнопка исчезла, начиная с модели iPhone X. Последним устройством с кнопкой «домой» на экране был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.

Стоит отметить, что твит Трампа косвенно подтверждает, что он использует iPhone. Политические противники уже критиковали американского лидера за пользование личным телефоном, так как это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки президента.

Предшественник Трампа Барак Обама признавался, что спецслужбы не позволяют ему завести iPhone. Поэтому экс-глава США довольствовался морально устаревшим на тот момент телефоном Blackberry с проприетарной системой защиты. В результате Обама все же получил в пользование iPhone, но это произошло к концу президентства. Кроме того, большинство функций на нем были отключены спецслужбами.

Этой осенью вышла новая модель в ряду смартфонов от Apple — iPhone 11. Как и все модели после iPhone X, она лишена кнопки «домой» в пользу большого экрана. Стало известно, что американская компания из-за высокого спроса намерена увеличить объемы производства этих гаджетов на 10%.

В технологической среде уже начали размышлять о том, какой будет следующая модель популярных смартфонов. Например, известный аналитик Мин-Чи Куо предположил, что iPhone 12 будет внешне напоминать культовый iPhone 4.