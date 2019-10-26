Экс-посол Австрии объяснил, чем выгоден для Европы «Северный поток — 2»

Вена, 26 октября. Странам Евросоюза на данном этапе было бы слишком дорого отказаться от проекта «Северный поток — 2», такое мнение выразил бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.

Он объяснил, что поставки газа из России для ЕС значительно выгоднее, чем те, которые могли бы организовывать США. Кроме того, транспортировка российского газа, в отличие от американского, не требует создания специальной инфраструктуры, и само топливо РФ дешевле и качественнее, чем аналог из Соединенных Штатов.

«В любом случае в первый газопровод вложили много инвестиций, и во второй тоже. И сейчас от этого всего отказаться и покупать американский газ — просто слишком дорого. Это не любовь к России, просто слишком дорого», — объяснил Бауэр.

Он также указал на то, что стратегическая цель проекта — обход Украины.

«Если в украинской Конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично», — заметил он.

Кроме того, Бауэр обратил внимание на то, что Украина «без оплаты уводила газ, который ей не принадлежал», то есть фактически крала его, а также имела долги за топливо перед «Газпромом» и не оплачивала их.

В настоящее время строительство газопровода «Северный поток 2» завершено на три четверти, то есть на 75%. Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Завершить его планируется в 2019 году.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию, Литву и США. Американская сторона является противницей проекта, поскольку продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ (СПГ). США называют «Северный поток — 2» «политическим» и «угрожающим энергобезопасности Европы» проектом.

Российская сторона в свою очередь неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита газа через Украину в ЕС.

18 октября российская распределительная сетевая компания «Россети Ленэнерго» в Ленинградской области запустила подстанцию напряжением 110 кВ для технологического присоединения компрессорной станции «Славянская», которая впоследствии будет обеспечивать работу газопровода «Северный поток — 2».