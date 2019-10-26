Около 50 россиянок с детьми сбежали из лагеря курдских боевиков в Сирии

Дамаск, 26 октября. Около 50 россиянок с детьми сбежали из лагеря «Айн-Исса» в Сирии, подконтрольного вооруженным бандформированиям курдов. Всего пропавшими числятся более 100 человек, сообщает «Би-би-си».

В лагере «Айн-Исса» проживали семьи террористов экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). После начала антитеррористической операции Турции курдские боевики перестали охранять лагерь, поэтому все находящиеся в нем люди свободно покинули «Айн-Иссу».

После побега россиянки какое-то время скитались по пустыне, затем женщины могли быть задержаны протурецкими силами, передает «Царьград». Как рассказали «Би-би-си» источники, близкие к МВД Турции, в ближайшее время протурецкие силы свяжутся с теми странами, чьих граждан им удалось задержать на севере Сирии, чтобы начать переговоры о дальнейшей судьбе этих людей.

Напомним, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Анкара намеревалась обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских бандформирований и сотрудничающих с ними боевиков из экстремистской группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Отметим, что курдские вооруженные формирования захватили восточный берег Евфрата и дискриминировали местное население — арабов-суннитов.

22 октября состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика России и Турции в Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР продолжат контролировать вывод формирований курдских боевиков и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Анкары. Отметим, что после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

Ранее для патрулирования в Сирию прибыли около 300 военных полицейских из России. В Минобороны РФ отметили, что в САР направили наиболее подготовленных военных, сообщает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.