Житель Ярославля ранил ножом жену и попросил сказать, что на нее напали в подъезде

Ярославль, 26 октября. Прокурор Заволжского района поддержал обвинение в отношении 48-летнего жителя Ярославля, причинившего тяжкий вред здоровью своей супруги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ярославской области.

Согласно информации ведомства, мужчина долгое время был безработным. Когда в июне этого года ему удалось найти работу, трудоустройство он решил «отметить».

Супруга выразила беспокойство по поводу того, что мужчина выпивает накануне первого рабочего дня, и переживала, что он не выйдет на работу, и высказала ему претензии. Однако ярославец счел подобную реакцию жены неуместной, и между супругами завязался семейно-бытовой конфликт.

В результате новоиспеченный работник взял нож и нанес женщине несколько ударов в область живота. После этого он лично вызвал скорую, а жену попросил сказать, что на нее якобы напали неизвестные в подъезде.

Потерпевшая не стала скрывать противоправных действий супруга и рассказала все сотрудникам правоохранительных органов. Сам обвиняемый свою вину не признавал, мотивируя частичной потерей памяти.

Действия мужчины квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Похожий случай произошел в мае этого года в поселке Славянка в Пушкинском районе Петербурга. Тогда пьяный мужчина порезал ножом свою жену во время застолья. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.