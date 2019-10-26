Названа предварительная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 26 октября. Предварительной причиной взрыва, произошедшего в кафе в центре Улан-Удэ, стало нарушение правил эксплуатации бытового газа. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Республике Бурятия.

Напомним, взрыв произошел 26 октября около 08.40 по местному времени. В момент происшествия в заведении находились только сотрудники. Уточняется, что работники пришли в кафе к 08.00 и почувствовали запах газа. Они попытались самостоятельно устранить утечку, однако им это не удалось. В результате концентрация газа на кухне достигла предела, а из-за нагревшихся плит произошло воспламенение.

Ранее стало известно, что при взрыве пострадали семь человек. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.