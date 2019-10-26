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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

Москва, 26 октября. Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг 30 самых страшных сериалов всех времен. Список возглавил сериал Дэвида Линча и Марка Фроста «Твин Пикс», премьера которого состоялась в 1990 году.

На второе место обозреватель журнала поставил «Сумеречную зону» Рода Серлинга, вышедшую в 1959 году. Также в тройку лидеров попал сериал «Ганнибал» Брайана Фуллера, который выходил на экраны с 2013 по 2015 год, сообщает «МИР24».

Кроме того, в первой десятке рейтинга Rolling Stone оказались сериалы «Секретные материалы» (выходил с 1993 по 2002 и с 2016 по 2018 год), «Нулевой канал» (с 2016 по 2018 год), «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003 год), «Настоящий детектив» (премьера первого сезона состоялась в 2014 году), «Черное зеркало» (выходит с 2011 года), «Американская история ужасов» (премьера состоялась в 2011 году) и «Ходячие мертвецы» (выходит с 2010 года по настоящее время).

Отметим, что список американского издания оценил кинокритик Давид Шнейдеров. Как рассказал эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня», «Твин Пикс» можно смело вносить в рейтинг лучших фильмов за всю историю кинематографа, однако на второе место в списке самых страшных сериалов он бы поставил «Американскую историю ужасов».

Ранее был составлен топ-5 зарубежных сериалов, пользующихся популярностью у россиян. На первом месте списка ожидаемо оказалась «Игра престолов».

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Источник: Rolling Stone
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