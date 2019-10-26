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Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети

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Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети

Барнаул, 26 октября. Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь человек погибли и девять пострадали. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места смертельного ДТП.

Напомним, авария произошла 26 октября на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов.

Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. В общей сложности в них находились 15 человек. Пострадавшие госпитализированы. На место происшествия выезжали 30 сотрудников спецслужб и 11 единиц техники.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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