Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети

Барнаул, 26 октября. Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь человек погибли и девять пострадали. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места смертельного ДТП.

Напомним, авария произошла 26 октября на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов.

Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. В общей сложности в них находились 15 человек. Пострадавшие госпитализированы. На место происшествия выезжали 30 сотрудников спецслужб и 11 единиц техники.