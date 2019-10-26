Дефицит бюджета США достиг почти триллиона долларов

Вашингтон, 26 октября. Дефицит бюджета США увеличился на 26% за 2019 финансовый год и почти достиг триллиона долларов. Об этом сообщается в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина.

«Дефицит бюджета в 2019 финансовом году составил 984 миллиарда долларов, что на 205 миллиардов больше, чем в предыдущем финансовом году», — рассказал министр.

Мнучин подчеркнул, что дефицит бюджета все же на 16 миллиардов меньше, чем прогнозировали власти США. Однако это значение все же стало самым большим с 2012 года. Если говорить о процентном отношении дефицита бюджета к ВВП Соединенных Штатов, то оно составило 4,6%. Это на 0,8 пункта выше, чем в прошлом году. В 2018 году дефицит американского бюджета составил 779 миллиардов долларов или 3,8% от ВВП.

Как отмечается в заявлении американского Минфина, корпоративные налоговые поступления в этом финансовом году выросли на 12% и составили 230 миллиардов долларов. Кроме того, на 2% выросли налоговые поступления от физических лиц — они достигли суммы в 1,7 триллиона долларов. Также в американскую казну поступил почти 71 миллиард долларов за счет таможенных пошлин. Эта цифра на 70% превысила прошлогодний показатель. Общий объем поступлений в бюджет США в 2019 году вырос на 4%, однако расходы при этом увеличились на 8,2%.

«Экономическая повестка президента Трампа работает: страна переживает самый низкий уровень безработицы за почти 50 лет, рабочих мест больше, чем тех, кто ищет работу», — отметил Мнучин, обратив внимание на рост зарплат жителей США.

Напомним, что дефицит американского бюджета достиг пика в 2009 году. Тогда этот показатель составил 1,4 триллиона долларов.