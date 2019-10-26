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Семь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ

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Семь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 26 октября. Семь человек пострадали при взрыве газа, который произошел в кафе в городе Улан-Удэ. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в СУ Следственного комитета РФ по Республике Бурятия.

Взрыв произошел 26 октября около 08.40 по местному времени. В этот момент в кафе находились только сотрудники, которые готовили заведение к открытию. Отмечается, что работники пришли в кафе около 08.00 и почувствовали запах газа. Они не стали вызывать аварийные службы и попытались самостоятельно устранить утечку из газового баллона. В итоге концентрация газа на кухне достигла предела, и из-за включенных плит произошло воспламенение с последующим взрывом.

Среди пострадавших в тяжелом состоянии находятся два человека, они доставлены в больницу. Сообщается, что один из них впал в кому. Остальные сотрудники кафе от госпитализации отказались.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов изучат документацию, связанную с обеспечением техники безопасности в заведении.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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