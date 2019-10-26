Задержанная в США Мария Бутина вылетела в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Бутина направляется в Москву Россиянка Мария Бутина возвращается на Родину. Сейчас она направляется из Майами в Москву и уже в обед приземлится в столичном «Шереметьево». На родной земле девушка не была больше года. Ее задержали в США в июле 2018. Бутину обвинили в работе иностранным агентом без уведомления об этом американских властей. За это ей грозило до 15 лет тюрьмы. Чтобы избежать такого длительного срока, девушке частично пришлось признать вину. В апреле этого года Бутину приговорили к 18 месяцам заключения, половину из которых она уже провела за решеткой.

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной США восстановили беспошлинную торговлю с Украиной. Правда, это касается не всех товаров, а лишь нескольких наименований. Каких именно — в Белом доме не уточнили. Как сообщил президент Штатов Дональд Трамп, беспошлинную торговлю с Киевом приостановили в 2017 году из-за нарушений прав интеллектуальной собственности. Но сейчас все нормализовалось. Решение вступит в силу в ноябре этого года. Вместе с тем Вашингтон ввел пошлины на некоторые товары из Таиланда. Трамп отметил, что в этой стране нарушаются права работников.

Военная полиция РФ провела патрулирование в САР Военная полиция России провела патрулирование в Сирии. Колонна прошла вдоль сирийско-турецкой границы. Протяженность маршрута превысила 200 километров. Как отметил командир подразделения Иван Волгин, в ближайшее время зону патрулирования расширят вдвое. Напомним, российские военные зашли на территорию после подписания меморандума между Россией и Турцией. Согласно ему, курдские террористы в течение 150 часов должны отойди на 30 километров вглубь республики. После этого Москва и Анкара начнут обеспечивать в Сирии безопасность.