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Семь человек погибли при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае

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Семь человек погибли при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае

Барнаул, 26 октября. Семь человек погибли и девять пострадали при столкновении двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла 26 октября на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов. Здесь столкнулись автомобиль Fiat Ducato и минивэн Nissan. В двух автомобилях находились 15 человек. Все пострадавшие на данный момент госпитализированы. На место происшествия выезжали 30 сотрудников спецслужб и 11 единиц техники.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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