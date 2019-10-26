Военная полиция РФ провела патрулирование в Сирии вдоль турецкой границы

Дамаск, 26 октября. Колонна военной полиции ВС РФ провела патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в районе города Камышлы.

Протяженность маршрута патрулирования, проложенного к западу от крупнейшего на северо-востоке Сирии города, превысила 200 километров.

«Наши военнослужащие впервые прошли патрулем вдоль сирийско-турецкой границы по главным улицам Камышлы и далее к западу от города. Мы побывали на пункте пропуска в Турцию, он находится на северной окраине Камышлы, на днях туда после семилетнего перерыва вернулись сирийские пограничники. Линия границы на широкой равнине проходит в прямой видимости от нас, расстояние до нее составляет от семи до двух километров, а на отрезке между селами Хараза и Телль Хамдун — всего 5-10 метров от дороги», — рассказал командир подразделения военной полиции Иван Волгин.

По его словам, за сутки до патрулирования была проведена рекогносцировка местности с помощью навигатора из комплекта «Ратник». В ближайшее время зону патрулирования расширят вдвое, отметил Волгин.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную на зачистку приграничных районов от курдских бандформирований. Целью Анкары была ликвидация террористической угрозы с последующим созданием вдоль границы буферной зоны безопасности.

В минувший вторник в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам переговоров стоны подписали меморандум, фактически прекращающий военные действия в этом районе. Согласно документу, российская военная полиция и подразделения сирийской армии вошли на территории, граничащие с зоной проведения операции «Источник мира». Курдские террористы в течение 150 часов должны покинуть 30-километровую приграничную зону, после чего Россия и Турция будут совместно обеспечивать здесь безопасность.