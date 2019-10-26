Орешкин назвал «Яндекс» одной из компаний, за которыми будущее

Москва, 26 октября. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что без таких компаний, как «Яндекс», у России нет будущего.

Именно поэтому, подчеркнул министр, власти страны должны найти баланс между безопасностью и интересами цифровых компаний.

«Будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами, это бесспорно. Если такие компании будут испытывать проблемы, это означает, что будущее наше будет не настолько хорошим, как бы нам хотелось», — сказал Орешкин, комментируя законопроект о значимых инфоресурсах.

Проект закона был внесен на рассмотрение в Госдуму нынешним летом по инициативе депутата от «Единой России» Антона Горелкина. Он предусматривает, что владеть значимыми инфоресурсами смогут лишь российские компании, а доля иностранного участия не должна превышать 20%. Горелкин указал, что к таким инфоресурсам можно отнести ориентированные на российский рынок цифровые компании, например, «Яндекс» или Mail.ru Group.

Орешкин привел в пример отношение к крупным IT-компаниям в других странах. В частности, Китай полностью закрыл свой рынок от западных сервисов. По мнению министра, такой подход не является правильным.

«Яндекс» — единственный в мире поисковик, который конкурирует с Google открыто, без барьеров, и эту конкуренцию зачастую выигрывает. Без таких компаний будущего нет. Есть вопросы безопасности — но важно найти правильный баланс», — подчеркнул он.

Законопроект о значимых инфоресурсах неоднократно подвергался критике. Правительство РФ выразило готовность поддержать его в случае существенной доработки. По мнению кабмина, иностранное участие следует ограничить 50% минус одной акцией. Кроме того, правительство предлагает сформировать четкий перечень критериев, по которым инфоресурс можно отнести к «значимым» для исключения оценочного влияния, а также создать закрытый список ограничений, которые будут накладываться на работу таких ресурсов.