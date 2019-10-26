Захарова ответила на протест Киева из-за отправки гумпомощи Донбассу

Москва, 26 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала протест Киева из-за отправки Россией гуманитарной помощи в Донбасс.

МИД Украины направил ноту протеста в адрес России в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи. В ответ Захарова предложила Киеву самостоятельно оказать поддержку жителям Донбасса.

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — написала она в Facebook.

Россия направляет гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую народные республики с августа 2014 года. За истекший срок более 80 колонн МЧС России привезли в Донбасс около 80 тысяч тонн груза. Киев неоднократно выказывал недовольство в связи с оказанием гуманитарной помощи.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донбасса отказались признавать законным поддерживаемое националистами правительство, пришедшее к власти в стране в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко объявил о начале так называемой «антитеррористической операции». Жертвами братоубийственного конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.

Все эти годы продолжаются попытки мирного урегулирования войны, в том числе путем выполнения Минских соглашений и встреч в формате «нормандской четверки». Неоднократно объявлялось перемирие, неизбежно нарушаемое украинскими боевиками, срывающими любые попытки отвода войск и вооружений с линии соприкосновения.

Ранее «Известия» сообщили, что Следственный комитет России возбудил три уголовных дела после обстрела украинскими вооруженными формированиями гражданского населения Донбасса.