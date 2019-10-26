Пользователи Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ пожать руку Сюткину

Москва, 26 октября. Участник шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство интернет-пользователей.

На этот факт обратили внимание пользователи Сети, когда видео появилось на YouTube. Королев исполнил русскую народную песню «Когда молод был», во время номера к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина. Певец выбрал команду Константина Меладзе, лично подошедшего к нему, чтобы пожать руку. Затем Королев поблагодарил Полину Гагарину и Сергея Шнурова, проигнорировав Сюткина, после чего удалился со сцены.

В комментариях к видео интернет-пользователи выразили свое недовольство поведением молодого исполнителя. По мнению некоторых из них, Королев проявил неуважение, не пожав руку наставнику, который не повернулся к нему.

«Как-то не красиво, к Сюткину даже не подошел, а тот стоял ждал», — отметила Genevra a.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Королева, оправдывая случившееся его волнением.

«Даже не представляю себе как там нервничает человек. Он просто растерялся и забыл пожать ему руку», — написала Гузель Газизова.

Но, пожалуй, еще большее возмущение зрителей вызвало то, что Полина Гагарина во время номера Королева нажала на красную кнопку ногой.

«У Гагариной с руками проблема? Кнопку ногой нажимала, хамство зашкаливает», — прокомментировала случившееся Елена Ковалева.

«Гагарина, за поворот ногой огромный минус!!! Страна смотрит!! Это было не круто!» — добавила Таиса Тайа.

Премьера восьмого сезона шоу «Голос» состоялась 11 октября. К участию в «слепых прослушиваниях» были отобраны 120 исполнителей.

Ранее «Известия» сообщили, что певица Ольга Кормухина намерена засудить Полину Гагарину из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».