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Жириновский предложил создать магазины для продажи просрочки

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Жириновский предложил создать магазины для продажи просрочки

Москва, 26 августа. Российский политик Владимир Жириновский предложил создать магазины для реализации продуктов с истекающим сроком годности.

Жириновский заявил, что в России каждый год уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов, которые можно было бы продавать по низкой цене.

«Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей», — написал лидер ЛДПР в своем Twitter.

Политик выразил уверенность, что создание магазинов с просрочкой принесет пользу россиянам с низкими доходами.

«Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!» — добавил Жириновский.

Ранее «Известия» сообщили, что Минпромторг РФ подготовил законопроект, предусматривающий отправку просроченных продуктов питания на вторичную переработку. Из них, как считают инициаторы, можно делать корма для животных. Проект закона уже направлен в правительство на согласование.

Жириновский предложил создать магазины для продажи просрочки

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в свою очередь, заявила, что продукты с истекшим сроком годности считаются небезопасными для здоровья. В АКОРТ напомнили, что их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено. По данным ассоциации, в крупных российских сетях ежегодно отправляют на свалки около 700 тысяч тонн просрочки.

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Источник: РИА Новости
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