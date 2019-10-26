Сирия потребовала от США и курдских террористов покинуть нефтяные поля на севере страны

Дамаск, 26 октября. Сирия потребовала от США покинуть захваченные курдами-боевиками нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор.

Как отметил сирийский парламентарий Аммар аль-Асад, уход американских военных с нефтяных месторождений на севере Сирии неизбежен. Дамаск намерен вернуть под свой контроль все нефтяные поля на территории страны.

До войны Дейр-эз-Зор являлся крупнейшим сирийским центром нефтедобычи и переработки, здесь функционировал мощный газоперерабатывающий завод «Коноко». С началом военных действий район оккупировали террористы. Сначала месторождения оказались под контролем боевиков ИГ1 (запрещена в РФ), а в 2017 году территорию захватили курдские вооруженные формирования, пользовавшиеся покровительством коалиции во главе с США.

Но вместо борьбы с ИГ (запрещена в РФ) курдские бандиты вошли в сговор с террористами и приняли участие в варварской добыче и контрабанде сирийской нефти. Незаконная деятельность, представляющая собой грабеж народа Сирии, осуществляется под охраной войск США, а с неба ситуацию контролируют американские ВВС.

Таким образом, доходы от продажи нефти оседают в карманах оккупантов. Как отмечают эксперты, курдские вооруженные формирования — лишь ширма, по сути теневым нефтегазовым бизнесом занимаются здесь дельцы из Соединенных Штатов, а требования Дамаска являются абсолютно законными.

«Требования сирийского правительства отвечают международному праву и здравому смыслу. Речь идет о территории САР, суверенитет и территориальную целостность которой подтвердили все стороны, задействованные в сирийском конфликте. Но сейчас мы видим, что США, несмотря на предыдущие заявления о выводе своих войск из Сирии, намерены часть военных оставить якобы для охраны нефтегазовых месторождений. Фактически речь идет о сломе всего международного права, на которое США смотрят как на нечто несущественное», — приводят «Народные новости» слова ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова.

Специалист считает, что намерения курдских боевиков очевидны и состоят в дальнейшем грабеже сирийских нефтегазовых месторождений рука об руку с Вашингтоном. Долгов не исключает, что это может послужить причиной возникновения локальных конфликтов. По его словам, Россия и Иран должны обратить внимание мирового сообщества на ситуацию, поскольку налицо грубейшее нарушение норм международного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.