Лавров призвал Норвегию помочь в нормализации диалога между РФ и НАТО

Киркенес, 26 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу завершил визит в Норвегию, приуроченный к 75-летию освобождения северной части страны от нацистской оккупации.

Основная часть визита Лаврова была посвящена торжественным мероприятиям в честь годовщины освобождения Красной армией Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Поездка в Киркенес стала для министра третьей.

В торжествах приняли участие король Норвегии Харольд V, а также премьер-министр страны Эрна Сульберг. Помимо участия в праздничных мероприятиях Лавров провел переговоры с главой норвежского внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Серейде. По словам главы российского МИД, границу между РФ и Норвегией можно назвать «самой мирной в Европе». В подтверждение этих слов Серейде подарила ему фотографию, на которой российские и норвежские пограничники жмут друг другу руки через границу.

Стороны обсудили ситуацию в северной части Европы, в том числе усиление активности НАТО в Норвегии. Лавров отметил, что не видит угрозы безопасности РФ со стороны Осло, но Москва вынуждена учитывать действия Североатлантического альянса. Министр предложил норвежским коллегам содействовать нормализации диалога между Россией и НАТО.

Подводя итоги встречи, Лавров рассказал журналистам, что проинформировал главу МИД Норвегии о реализации российско-турецкого меморандума по нормализации обстановки в Сирии. Комментируя предложение Германии принять участие в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, министр отметил, что уже существуют договоренности между Москвой и Анкарой, поддержанные и Дамаском, и руководителями курдских вооруженных формирований.

«Если речь зашла о том, что натовцы хотят взять на себя эту задачу, то эта идея ничего хорошего в себе не таит и не нужно от добра искать добра», — заявил Лавров.

Как пишут «Известия», в ходе встречи с норвежской коллегой глава МИД РФ выразил также надежду на скорейшее урегулирование ситуации в Донбассе, отметив, что Россия готова содействовать выполнению Минских соглашений со стороны Донецкой и Луганской народных республик.