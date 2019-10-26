Собчак предупредила фолловеров о мошенниках, действующих от ее имени

Москва, 26 октября. Телеведущая Ксения Собчак предупредила своих подписчиков о действиях мошенников, которые от ее имени обманывают доверчивых пользователей.

Светская львица объявила в Instagram о запуске розыгрыша премиального автомобиля и нескольких других призов. Ситуацией быстро воспользовались мошенники: создав липовые страницы в соцсетях, они начали сбор денег.

На своей странице в Instagram Собчак предупредила фолловеров, что при организации розыгрышей никогда не просит переводить какие-либо деньги.

«Мошенники просто скачивают мое видео, размещают в соцсетях и далее уже на своих страницах вымогают деньги обещая машины-квартиры! Это мошенники!!! Люди просто коверкая мое имя, создают похожие аккаунты!», — сообщила телеведущая.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Собчак рекомендует подписчикам обращать внимание на «галочку», свидетельствующую о подлинности ее аккаунта.

Отметим, в четверг в СМИ с новой силой стали обсуждаться слухи о беременности телеведущей. В Сети появилась видеозапись, на которой на одном из мероприятий журналистка беседует со знакомыми, не прикрывая округлившийся живот.

Слухи о том, что Собчак беременна, появились еще больше месяца назад — накануне свадьбы телеведущей с режиссером Богомоловым. Фанаты предположили, что знаменитости решились на такой ответственный шаг, чтобы ребенок родился в браке.

Ранее российская примадонна Алла Пугачева в своем аккаунте в Instagram отметила, что сын Собчак от первого брака Платон очень похож на своего дедушку — Анатолия Собчака.