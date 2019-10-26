Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Вашингтон, 26 октября. Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований, говорится в прокламации Белого дома.

По словам Трампа, беспошлинный режим торговли для ряда товаров, произведенных на Украине, был приостановлен в 2017 году из-за нарушений прав интеллектуальной собственности, зафиксированных в этой стране.

«После повторного рассмотрения я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли», — говорится в прокламации.

В документе не уточняется, каких именно товаров касается решение, которое вступит в силу с ноября.

Одновременно Трамп ввел пошлины на некоторые товары из Таиланда, отметив, что в этой стране нарушаются права работников. Решение вступает в силу через полгода.

155 наименований украинской продукции были обложены пошлинами в США в мае прошлого года после их исключения из Единой системы тарифных преференций, действующей на территории Соединенных Штатов.

Американские СМИ указывают, что Украина не понесла особого ущерба, поскольку пошлины были введены на шоколад, оружейную оптику, грибы и ряд других товаров. В 2018 году в США было ввезено украинской продукции, не облагаемой пошлинами, на общую сумму в 51 миллион долларов при общем объеме поставок в 1,4 млрд долларов.

Импорт украинского шоколада, впрочем, в прошлом году снизился почти вдвое — с 247,5 млн долларов до 110 млн.

За истекший с момента введения пошлин срок на Украине был принят закон, улучшающий охрану интеллектуальных прав, после чего в США уже дважды предлагали снять торговые ограничения. Последнее предложение было отозвано на фоне скандала по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома якобы пытался оказать давление на своего собеседника.

Ранее «Известия» сообщили, что с 18 октября Вашингтон ввел пошлины на ряд европейских товаров.