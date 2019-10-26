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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Вашингтон, 26 октября. Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований, говорится в прокламации Белого дома.

По словам Трампа, беспошлинный режим торговли для ряда товаров, произведенных на Украине, был приостановлен в 2017 году из-за нарушений прав интеллектуальной собственности, зафиксированных в этой стране.

«После повторного рассмотрения я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли», — говорится в прокламации.

В документе не уточняется, каких именно товаров касается решение, которое вступит в силу с ноября.

Одновременно Трамп ввел пошлины на некоторые товары из Таиланда, отметив, что в этой стране нарушаются права работников. Решение вступает в силу через полгода.

155 наименований украинской продукции были обложены пошлинами в США в мае прошлого года после их исключения из Единой системы тарифных преференций, действующей на территории Соединенных Штатов.

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Американские СМИ указывают, что Украина не понесла особого ущерба, поскольку пошлины были введены на шоколад, оружейную оптику, грибы и ряд других товаров. В 2018 году в США было ввезено украинской продукции, не облагаемой пошлинами, на общую сумму в 51 миллион долларов при общем объеме поставок в 1,4 млрд долларов.

Импорт украинского шоколада, впрочем, в прошлом году снизился почти вдвое — с 247,5 млн долларов до 110 млн.  

За истекший с момента введения пошлин срок на Украине был принят закон, улучшающий охрану интеллектуальных прав, после чего в США уже дважды предлагали снять торговые ограничения. Последнее предложение было отозвано на фоне скандала по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома якобы пытался оказать давление на своего собеседника.

Ранее «Известия» сообщили, что с 18 октября Вашингтон ввел пошлины на ряд европейских товаров.

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Источник: РИА Новости
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