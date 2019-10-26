Пушков объяснил Кучме, почему не стоит «уповать на США» в решении конфликта в Донбассе

Москва, 26 октября. Президент США Дональд Трамп озабочен предстоящими выборами в стране, и его не беспокоит ситуация в Донбассе, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя критику «формулы Штайнмайера» со стороны Леонида Кучмы.

В пятницу глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма выразил мнение, что «формула Штайнмайера» не может установить мир на Украине, так как она не является «формулой мира». Он также заявил, что считает «полным абсурдом» проведение выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса.

«Недавно Украина подписала формулу, затем стала ее искажать, а теперь и обличать. Отныне Кучма уповает на США. Напрасно: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс», — прокомментировал Пушков заявление Кучмы в своем микроблоге в Twitter.

Подписчики сенатора разделили его негодование, обратив внимание на постоянные изменения позиции Киева по Донбассу.

«Если Кучма-геть считает, что это капкан, то зачем подписывали? И второе. А что для Украины сегодня не капкан? У них по любому вопросу одни капканы на дороге», — задался вопросом пользователь под ником @volnolom.

«Они сначала подписывают, потом им там по шапке надают, и они передергивают... Принцип независимого и честного государства, пора привыкнуть — это Украина!» — заявил @AleksXl.

«Что характерно, Украина подписала рукой Кучмы. У него что, голова и руки отдельно ходят?» — интересуется @JaKranov.

«Кучма тоже хочет гранты из Франции и Германии. Так, что собака будет еще лаять», — предположил @Dasle1975.

Заявление Кучмы ранее прокомментировал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его мнению, негативное отношение экс-президента Украины к «формуле» вряд ли будет способствовать скорейшей встрече «нормандской четверки». Клинцевич отметил, что Кучма «закусил удила, возомнив, что именно от него зависит реализация Минских соглашений».

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой была согласована «формула Штайнмайера». Документ подразумевает реализацию трех пунктов. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.