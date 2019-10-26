Брежнева щеголяла по Риму в кожаных штанах и бюстгальтере

Рим, 26 октября. Шоу-дива Вера Брежнева появилась на модном показе в Риме в кожаных штанах и бюстгальтере, поверх которого был надет миниатюрный жакет.

Певица появилась в образе роковой красотки на показе дизайнера Giambattista Valli. Позднее она опубликовала фотографии в своем Instagram.

Модельер выпустил выпустил новую линейку одежды совместно с массовым шведским брендом H&M, активно сотрудничающим в последние годы с многими кутюрье. Показ коллекции прошел в столице Италии в роскошной старинной галерее, сообщает KP.RU. Брежнева — лицо H&M в России — сидела в первом ряду.

Артистка пришла на показ в кожаном бюстгальтере с огромным вырезом. Поверх был надет жакет с яркой вышивкой, а дополнили образ кожаные брюки. Образ Брежневой не остался без внимания со стороны многочисленных фотографов, вспышки сопровождали певицу даже в тот момент, когда она делала селфи на свой телефон.

«Показ проходил в потрясающей частной галерее, благодаря чему все вокруг казалось волшебным. В сторис вечера очень хотела передать атмосферу. А сейчас хочется оставить в ленте на память фото с этого вечера», — написала шоу-дива.

Издание отмечает, что в Рим певица прилетела одна, без своего мужа, продюсера Константина Меладзе, который, как говорят, не любит появляться на подобных светских мероприятиях. По словам Брежневой, муж доверяет ей, а она никогда не дает ему повода усомниться в верности.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что Вера Брежнева в течение нескольких лет пользовалась помощью психолога, который помог ей преодолеть переживания, сохранившиеся с детских и юношеских лет. Артистка отметила, что поддержка специалиста помогла ей научиться любить себя, оставаясь гармоничной и спокойной.