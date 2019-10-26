Орешкин оценил риски снижения ключевой ставки ниже 3%

Москва, 26 октября. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что России лучше не снижать ключевую ставку ниже уровня в 3%, а пользоваться мерами бюджетной политики для стимулирования экономики.

В эфире телеканала РБК Орешкин выразил мнение, что России «нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики» в то время, когда ставки снижаются до уровня инфляции или ниже.

«Грубо говоря, в России при таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить. Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит», — заявил он.

По словам министра, это объясняется тем, что низкие процентные ставки усиливают дисбаланс в обществе, о чем свидетельствуют примеры США и стран Европы. Здесь, по словам Орешкина, ставки увеличивают стоимость активов, сосредоточенных руках богатой части населения.

При этом он добавил, что «абсолютно поддерживает» более агрессивное снижение Центробанком ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.

В пятницу ЦБ РФ сообщил о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов впервые с декабря 2017 года до 6,5%. При этом регулятор сохранил прогноз роста ВВП по итогам 2019 года на 0,8-1,3%. По данным регулятора, необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки будет рассмотрена на ближайшем заседании совета директоров регулятора.

Экономист Никита Масленников выразил мнение, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ России будет зависеть от темпов экономического роста: если будет ясно, что экономический будет меньше 1% в этом году, то Центробанк «вполне может пойти на очередное снижение ставки в декабре».

Эксперт пояснил, что в случае, если экономика начнет «разгоняться» благодаря действиям Центробанка, ставка останется на нынешнем уровне.

Ключевая ставка определяет минимальную процентную ставку, по которой регулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает средства на депозиты. Размер ключевой ставки влияет на уровень инфляции.