Toyota представила в России новый VIP-минивэн Hiace

Москва, 26 октября. Компания Toyota представила в России новую VIP-версию минивэна Hiace с салоном повышенной комфортности.

Hiace выпускается с 1967 года, сегодня на рынке представлено шестое поколение минивэнов и впервые в истории модель получила топовую модификацию. Машина рассчитана на девять мест, включая водителя. Она поставляется в комплектациях «Элеганс» и «Престиж Safety», отличающихся от стандартной более компактными габаритами и премиальным экстерьером, выполненным в стиле флагманских моделей Toyota.

Престижный облик Hiace формируют массивный передний бампер с хромированным молдингом, широкая решетка радиатора, 17-дюймовые легкосплавные диски и светодиодная оптика.

Статусное восприятие обеспечивает внутренняя отделка с элементами из искусственной кожи, усовершенствованным сиденьем водителя и переднего пассажира, мягкой отделкой дверей и подлокотников.

На втором и третьем рядах пассажирских сидений установлены «капитанские» кресла повышенной комфортности с индивидуальными регулировками и увеличенным расстоянием между рядами. Четвертый ряд может сдвигаться для расширения багажного отсека.

Hiace оснащен независимым климат-контролем пассажирской части салона, мягкой подсветкой, большим количеством USB-портов, электроприводом боковых дверей и доводчиком двери багажника.

Удобство водителя обеспечивает рулевое колесо с кожаной обивкой, на которое вынесены кнопки управления различными системами, датчики света и дождя, автокорректор фар, передние и задние датчики парковки, датчики давления в шинах и функция бесключевого доступа.

Минивэн в VIP-исполнении оснащен шестиступенчатым «автоматом», турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 150 «лошадей». Плавность хода достигается за счет передней подвески «Макферсон» со стабилизатором поперечной устойчивости и задней пружинной подвески.

Под элементами салона прячутся семь подушек безопасности, комплектация «Престиж Safety» дополнительно оснащается комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Для управления VIP-версией Toyota Hiace достаточно водительских прав категории «В». Цена автомобиля в комплектации «Элеганс» начинается от 3,67 млн рублей, «Престиж Safety» обойдется как минимум на 200 тысяч дороже.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на автовыставке Tokyo Motor Show Toyota представила сразу несколько сверхлегких электрических концептов.