Поклонская вступилась за право женщин самим принимать решение об аборте

Москва, 26 октября. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заступилась за женщин в их праве самим принимать решение об аборте.

«За запрет абортов выступают люди, которые физиологически не способны родить ребенка…Тело женщины принадлежит только ей. Здоровье ее принадлежит ей», — цитирует слова Поклонской KP.RU.

Депутат обратила внимание на то, что при принятии решения о прерывании беременности женщина руководствуется ситуацией, в которой она оказалась в данный момент: медицинскими показаниями или пониманием того, что она будет не в состоянии прокормить ребенка.

По мнению Поклонской, государство сейчас «не дорабатывает», социальные программы работают плохо. Поэтому «ограничивать женщину в медикаментозном аборте нельзя».

«Согласна, что аборты не нужно рекламировать. Но проблему нужно решать через разворачивание нормальной социальной программы. Для этого нужно работать депутатам и чиновникам, а не винить женщину», — подчеркнула она.

Напомним, в январе этого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. По его словам, «законодательно, к сожалению, очень трудно это закрепить — слишком сильно еще это абортное масонское лобби».

Позднее в интервью Федеральному агентству новостей он объяснил, что давно выступает за запрет абортов. По его мнению, «аборт в настоящее время является незаконным действием, убийством человека, находящегося в утробе матери», поскольку сейчас научное сообщество пришло к выводу, что жизнь человека «начинается с момента зачатия».

По мнению члена фракции «Единая Россия», любой, кто выступает за право на совершение абортов, это мракобес, человек, живущий в дремучих стандартах прошлого, и, безусловно, разделяющий идеологию национал-социализма.

Как сообщал RT, в июле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о снижении числа абортов в стране с начала 2000-х годов. Количество абортов на тот момент составляло 2,13 млн. В 2019 году, если исключить медицинские показания, речь идет о цифре 600 тыс. абортов. Голикова отметила, что хотя пока «хвастаться нечем», тем не менее, по ее словам, данный показатель является крайне «позитивным сдвигом».