Москва, 26 октября. Глава генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с коллегой из Турции генералом Яшаром Гюлером для обсуждения обстановки с выводом курдов-террористов в Сирии.

Одним из ключевых вопросов стало обеспечение безопасности на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Стороны затронули также последние события, произошедшие на территории Сирии.

В данный момент российская военная полиция совместно с подразделениями сирийской и турецкой армий обеспечивает безопасность и контроль ситуации в районах, прилегающих к сирийско-турецкой границе, где продолжается операция по выводу курдских террористов из 35-километровой зоны безопасности.

Согласно меморандуму, подписанному во вторник по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, курдские вооруженные формирования должны в течение 150 часов покинуть приграничную территорию. В дальнейшем Анкара планирует создать здесь буферную зону безопасности протяженностью 444 и глубиной 35 километров. Документ предусматривает привлечение российской военной полиции для охраны правопорядка в этом районе.

Курдские боевики захватили этот регион в ходе войны в Сирии под предлогом борьбы с террористами ИГ1 (запрещена в РФ), после чего начали наводить здесь свои порядки, учиняя расправы над коренным арабо-суннитским населением и используя сирийские нефтяные объекты для обогащения под покровительством США. Курды пользовались также поддержкой ИГ (запрещена в РФ) для добычи нефти, в чем им помогали и американские специалисты.

Чтобы защитить мирное население, а также ликвидировать террористическую угрозу вдоль своих границ, Турция начала военную операцию «Источник мира», которая была свернута лишь после исторической встречи Путина и Эрдогана в Сочи.

Как пишет «Газета.ру», США намерены направить на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы «защитить» находящиеся там нефтяные месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.