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Попов выгнал украинского эксперта из студии «60 минут»

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Попов выгнал украинского эксперта из студии «60 минут»

Москва, 26 октября. Телеведущий Евгений Попов выгнал из студии программы «60 минут» председателя организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана.

Темой очередного выпуска программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» стала ситуация в Донбассе. В ходе дискуссии Трюхан заявил, что он никогда не сойдется во мнении со своими оппонентами-россиянами, поскольку Москва и Киев «преследуют диаметрально противоположные интересы».

Попов выгнал украинского эксперта из студии «60 минут»

Когда другие участники съемки начали перебивать его, украинский эксперт нелестно отозвался о ведущем программы.

«Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов», — заявил Трюхан.

Телеведущий попросил его объяснить обвинения в свой адрес, но эксперт не отреагировал, а затем попросил не перебивать.

«Вы на меня накинулись, думаете, без ответа оставлю?» — возмутился Попов.

Попов выгнал украинского эксперта из студии «60 минут»

Трюхан продолжал говорить, не обращая внимания на реплики в свой адрес и не реагируя на замечания ведущих, после чего ему предложили покинуть студию.

«Безобразие происходит!» — прокомментировала происходящее соведущая Евгения Попова Ольга Скабеева.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что украинский политолог Вячеслав Ковтун, часто выступающий в качестве эксперта на съемках российских ток-шоу, откуда его регулярно выгоняют, попал в реанимацию с диабетом. Ровно месяц назад его выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

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Источник: РИА Новости
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