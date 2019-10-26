Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров

Москва, 26 октября. Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна.

В эфире своей программы Соловьев ответил на провокационный вопрос о «пропаже» Ковтуна другого политолога с Украины Василия Вакарова. Ведущий отметил, что того «не выгнали, а вытащили», и не из эфиров, а «с того света».

По словам Соловьева, у Ковтуна произошло обострение тяжелой болезни. При этом телеведущий обратил внимание на то, что гражданство Ковтуна и его неоднозначное отношение к России не отразились на качестве оказываемой ему помощи.

В четверг бывший спикер МИД ДНР, политконсультант Константин Долгов сообщил, что Ковтун госпитализирован в Москве после бани. По его словам, «топивший за бандеровцев» завсегдатай российских политических ток-шоу едва не скончался из-за неожиданно обнаружившегося диабета.

Вячеслав Ковтун регулярно появляется в различных российских политических передачах и неизменно отстаивает позицию украинской правящей верхушки. При этом нередко политолог оправдывает украинских националистов, которые с 2014 года пользуются государственной поддержкой. При этом сам политолог попал в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», передавал RT.

Из-за своих оскорбительных высказываний Ковтун неоднократно попадал в неловкие ситуации. К примеру, в середине мая он продемонстрировал полное непонимание экономической ситуации в России и влияния на нее западных санкций.

Периодически политолога выгоняют со съемок из-за неподобающего поведения. В частности, в конце сентября ведущий шоу-программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Куликов удалил того из студии по его же просьбе.

В начале сентября, как передавали «Известия», Ковтун обрушился с оскорблениями на немецкие СМИ. В ходе ток-шоу главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках оружия из Германии на Украину, чем вызвал острую реакцию Ковтуна. После прямых оскорблений Куликов попросил украинского эксперта покинуть студию.