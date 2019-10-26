«Эр-Рукбан» в Сирии с ведома США превратили в концентрационный лагерь, сообщил эксперт

Вашингтон, 26 октября. Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии фактически превратился в тюрьму, где подконтрольные США боевики насильно удерживают беженцев как заложников, заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

В ходе презентации доклада о нарушениях прав человека в контролируемых США лагерях на территории Сирии Григорьев сообщил, что беженцы из «Эр-Рукбана» в подробностях рассказали, как устроена система управления лагерем. В роли главного инструмента управления выступают вооруженные группировки, которые препятствуют тому, чтобы беженцы покидали лагерь.

«Это фактически делает «Эр-Рукбан» тюрьмой или концентрационным лагерем, где беженцы удерживаются в качестве заложников», — заявил Григорьев.

По его словам, бывшие жители лагеря сообщали, что члены группировок прошли военную подготовку на базе США.

«Опрошенные со страхом рассказывают о тюрьме, которая расположена в самом лагере, но еще с большим страхом — о тюрьме на американской базе «Ат-Танф», — отметил он, добавив, что очевидцы не сомневаются, «что лагерем управляют американцы, и боевики непосредственно подчинены им».

В основе исследования, представленного Григорьевым, лежат интервью с бывшими жителями «Эр-Рукбана», записанные летом этого года. Участие в исследовании приняли 248 человек, которым удалось выбраться с его территории, передает ТАСС. Григорьев уточнил, что провести интервью на территории лагеря невозможно, поскольку пробраться туда не получится: территорию лагеря охраняют боевики и американцы.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, с 2017 года «Эр-Рукбан» находится в «вырезанной» США из Сирии «зоне деэскалации» — там американцы собрали разрозненные остатки группировок «Южного фронта» ССА, чтобы защитить их от полного уничтожения. Сирийские военные, которые пытались войти на эту территорию, немедленно оказывались под ударами американских ВВС. С ведома США сирийцы в «Эр-Рукбане» превратились в «кормовую базу» для боевиков — при этом американцы не оказали и не оказывают обитателям лагеря никакой помощи продовольствием, медикаментами или предметами первой необходимости (имея все возможности для этого), сообщала «Газета.ру».

Россия и Сирия требуют, чтобы Соединенные Штаты вывели свои войска, незаконно размещенные на сирийской территории. Войска должны быть выведены, чтобы США исполнили свои гуманитарные обязательства перед ООН по выводу в безопасные районы обитателей лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

