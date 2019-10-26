Бутина села на самолет, выполняющий рейс в Москву

Майами, 26 октября. Россиянка Мария Бутина села в Майами на борт самолета «Аэрофлота», который летит в Москву.

Рейс SU-111 из Майами в Москву приземлится в аэропорту «Шереметьево» в субботу в 12.15 по московскому времени, сообщает РИА Новости. Бутина занимает место в хвостовой части лайнера Airbus 330.

«Вот взлетим, и тогда все закончится», — ответила она журналисту агентства на поздравление с завершением ее истории.

Накануне Бутина была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках депортации на территорию Российской Федерации.

Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года, ей предъявили обвинение в работе на Россию в качестве иностранного агента без уведомления об этом американских властей. Россиянке вменялось также нарушение федерального закона о лоббировании и «проникновение в организации, имеющие влияние на политику Соединенных Штатов, с целью продвижения интересов Российской Федерации».

Девушка находилась в США по студенческой визе и с определенного момента попала в поле зрения американских спецслужб, которые вскрыли ее электронную почту и получили доступ к мобильному телефону. По мнению стороны обвинения, Бутина якобы налаживала неофициальные контакты между высокопоставленными лицами в России и США. Ей могло грозить до 15 лет тюремного заключения.

В апреле нынешнего года суд приговорил россиянку, содержавшуюся в плохих условиях и подвергавшуюся давлению со стороны следствия, к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже провела за решеткой.

Россия провела огромную работу по освобождению девушки. Российский лидер Владимир Путин назвал решение американского суда «беспределом» и выразил непонимание, за что ее осудили и какое преступление она совершила.

Как пишет «Газета.ру», американский конгрессмен Томас Масси заявил, что Бутину заключили в тюрьму из-за русофобии в США.