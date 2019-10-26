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Около 30 тыс. сирийцев вернулись в свои дома после операции против курдских боевиков

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Около 30 тыс. сирийцев вернулись в свои дома после операции против курдских боевиков

Женева, 26 октября. Не менее 30 тысяч жителей Сирии из числа внутренне перемещенных лиц вернулись в селения на северо-востоке страны, находящиеся под контролем армии Турции после начала военной операции «Источник мира», направленной против курдских бандформирований. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

По словам Ларке, к 23 октябрю в родные области вернулись 61,2 тысячи человек, в том числе 32 тысячи в провинцию Хасека и 29 тысяч в провинцию Ракка. 

«Почти половина из них вернулись в районы, находящиеся сейчас под контролем турецких ВС, — в Тель-Абьяд, Айн-Иссу и Сулук в провинции Ракка», — заявил он.

Ранее в пятницу ООН сообщила о затишье в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, откуда выводятся курдские группировки. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, после завершения турецкой операции «Источник мира» не было зафиксировано ни одного столкновения.

Около 30 тыс. сирийцев вернулись в свои дома после операции против курдских боевиков

Напомним, что 9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира», которая направлена против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщала «Газета.ру». Операция продлилась до 22 октября, когда Турция и Россия подписали меморандум о патрулировании зоны безопасности на севере Сирии.

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о чеченских бойцах, которые в составе военной полиции России патрулируют зону безопасности на севере Сирии, откуда выводятся курды-боевики, сообщал RT. По его словам, военнослужащие, командированные в Сирию, «имеют хорошую подготовку». 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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