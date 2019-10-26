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Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова скончалась в Москве

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Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова скончалась в Москве

Москва, 26 октября. Поэтесса и актриса Карина Филиппова-Диодорова ушла из жизни на 86-ом году жизни в Москве, сообщил Федеральному агентству новостей ее муж, художник Борис Диодоров.

По словам супруга поэтессы, Филиппова-Диодорова скончалась вечером в пятницу. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище. Панихида пройдет в храме Святителя Николая в Хамовниках.

Филиппова-Диодорова родилась в 1934 году. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Работала актрисой и театральным преподавателем, с 1967 года начала писать стихи и тексты песен. Песни на стихи поэтессы исполняли Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская и многие другие.

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