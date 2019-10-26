Политологи назвали претензии США и курдов на нефтяные поля в Сирии откровенным грабежом

Москва, 25 октября. Политологи назвали поведение президента США Дональда Трампа и подконтрольных США курдов, оккупирующих нефтяные поля Сирии, откровенным грабежом.

Трамп ранее сообщил, что американские власти не позволят боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Для их защиты там останутся подразделения американской армии. При этом Трамп фактически пригласил боевые отряды курдов занимать нефтеносные районы Сирии.

«Отсылки США к защите нефтяных месторождений Сирии от террористов ИГ с помощью курдов — лишь предлог сохранить контроль над этими территориями. США оставили порядка 200 солдат в оккупированных районах и, вероятно, будут расширять этот контингент», — заявил в интервью «Экономике сегодня» директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

Политолог подчеркивает, что своими действиями Штаты доказали, что Вашингтон сделает все, чтобы богатая нефтегазовыми месторождениями территория не перешла под контроль Дамаска. И главные их интересы в Сирии отнюдь не борьба с ИГ, а курдский вопрос, от которого они не отказались в попытках разжечь ситуацию на Ближнем Востоке.

После начала военного конфликта в Сирии инфраструктура нефтегазовой добычи в провинции Дейр-эз-Зор оказалась в руках разрозненных террористических группировок и перешла под контроль ИГ. Однако позднее к ним присоединились курдские бандформирования. Теневой бизнес стал основным источником доходов боевиков.

«Нефтяные поля — это деньги, которые американцы умеют считать. Оккупация таких территорий и разграбление их дает возможность минимизировать расходы на поддержку дружественных сил — курдских военизированных формирований», — заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

Взаимодействие Вашингтона с курдскими бандформированиями эксперт назвал «противоестественным симбиозом», который основан на корыстных мотивах.

«По сути же — это незаконная оккупация территорий суверенного государства и грабеж», подчеркнул Коротченко.

Отметим, корреспонденту Федерального агентства новостей ранее удалось выяснить, что руководители террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанные с ними ополченцы YPG ежедневно сбывают тысячи бочек с нефтью, принадлежащей сирийскому народу.

Реальную же операцию против террористов в Сирии, оккупировавших территории, провела Турция с 9 по 22 октября. Операция закончилась подписанием соглашения в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщала «Газета.ру». Исторический документ регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.