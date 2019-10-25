Москва, 25 октября. Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, который подготовили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда (ВНИИ труда).

Специалисты института составили список самых востребованных в России специальностей. В него вошли профессии бухгалтера, педагога, электросварщика, повара, кондитера, токаря, машиниста насосных станций, электромеханика по лифтам, официанта и бармена.

Канделаки подвергла критике список, указав, что работники ВНИИ труда оставили без внимания тему роботизации, а значит, часть приведенных выше профессий вскоре не будет востребована.

«Ладно повара, но официанты-то уже во многих местах заменены экранами и панелями, где вы собственноручно можете оформить любой заказ», — написала она в своем Telegram-канале.

Говоря о вытеснении некоторых профессий, Канделаки заявила, что это неизбежный процесс и «не надо питать иллюзий и надеяться, что пронесет».

«Если замена человека на робота имеет экономический смысл, она точно будет произведена», — подчеркнула она.

Телеведущая сразу же предложила и решение проблемы: развивать надпрофессиональные навыки и осваивать сложные профессии. Список ВНИИ труда она приравняла к советской фантастике, упрекнув специалистов института в том, что они «пиарят профессию бухгалтера и машиниста насосных установок».

«Удивительная способность выглядеть смешно в мире четвертой промышленной революции», — резюмировала она.

Отметим, что специалисты института обращали внимание на уникальные профессии, связанные с определенными технологиями. Такие профессии, к примеру, относятся к сфере нанотехнологической индустрии, сообщала «Газета.ру». Эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина отметила, что «даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за три-шесть лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли». При этом она добавила, что «профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции».

Комментируя перечень востребованных профессий, профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова подчеркнула, что все рабочие специальности «однозначно востребованы», передавал RT. По ее словам, сейчас растет востребованность в педагогических работниках, которые готовы работать индивидуально.