Украина «перезапускает формат работы» с НАТО

Киев, 25 октября. Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В пятницу Загороднюк прибыл с визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где принял участие во встречи министров обороны стран альянса и провел переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим», — цитирует слова министра «Европейская правда».

Загороднюк уточнил, что документальное оформление договоренности еще не завершено. При этом он добавил, что и на следующей неделе, во время визита НАТО на Украину, решение также еще не будет документально утверждаться.

«Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году», — добавил он.

По словам Загороднюка, альянс и Киев сведут все существующие форматы сотрудничества в одну программу, так как НАТО ввел новый подход «одна страна — один план». Детали программы министр раскрывать не стал.

Визит делегации НАТО во главе со Столтенбергом в Киев и Сочи должен состояться 30— 31 октября. Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников ранее сообщил, что главной целью визита станет передача «твердого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины», передавал RT.

В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году на Украине были приняты дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером летом этого года подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.