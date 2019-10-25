Название «плацкарт» исчезнет из российских поездов

Москва, 25 октября. В «Федеральной пассажирской компании», дочернем предприятии РЖД, сообщили об изменениях в классах обслуживания в поездах. Наименования «купе» и «плацкарт» пока сохранятся, но от последнего в будущем могут отказаться.

Гендиректор ФПК Петр Иванов сообщил, что планы ввести четыре класса остаются. Это «бюджет», «эконом», «комфорт» и «бизнес». Ожидается, что эти наименования появятся в январе 2020 года.

По словам Иванова, пока сохранятся слова «купе» и «плацкарт», поскольку они фигурируют в большом количестве нормативных документов, однако в будущем от наименования «плацкарт» планируется отказаться.

Глава ФПК также добавил, что между новыми вагонами, производимыми «Трансмашхолдингом», не будет хлопающих дверей. Этого удалось добиться за счет перехода на двухвагонный сцеп. На некоторых направлениях один проводник теперь сможет обслуживать два вагона.

Ранее сообщалось, что «Трансмашхолдинг» подготовил плацкартный вагон с душем, микроволновками, холодильниками. Впервые вагоны массовой серии оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды. Для большего удобства пассажиров все места оснащены розетками или разъемами USB. Кроме того, компания в апреле презентовала новый вагон-купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Петербургом, вероятно, будет запущена в 2026 году. Этот отрезок станет частью большой высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода. Приблизительная стоимость проезда будет составлять около 3,4 тыс. рублей.