В Минобороны РФ опровергли сообщения о столкновениях в провинции Хасака

Хасака, 25 октября. Информация о столкновениях между правительственными и протурецкими силами в сирийской провинции Хасака не соответствует действительности, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

На линии соприкосновения с вооруженными силами Турции продолжается развертывание подразделений сирийской армии. Центр по примирению следит за ситуацией в этих районах, обстановка характеризуется как стабильная.

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Хасака не соответствуют действительности», — сообщили в ЦПВС.

Подразделения военной полиции ВС РФ с 23 октября приступили к патрулированию районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Россией Турцией, который был подписан в Сочи 22 октября. В пятницу колонна российской военной полиции патрулировала территорию по новому маршруту вдоль границы. Общая протяженность маршрута от города Камишлия до населенного пункта Матала и обратно составила более 210 километров.

В Сирию в пятницу прибыли около 300 военнослужащих подразделения военной полиции ВС РФ, дислоцированного в Чечне. Вскоре они возьмут на себя обеспечение безопасности населения и поддержание правопорядка. Кроме того, подразделения будут задействованы в оказании содействия по выводу курдских бандформирований.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира». Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.