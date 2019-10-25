САА ликвидировала диверсионную группу в провинции Хама

Хама, 25 октября. Сирийская армия ликвидировала диверсионную группу в провинции Хама и отбила атаку боевиков в Латакии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации. За минувшие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-эд-Дувайри, Абу-Омар, Мансура, Суккория, Сабикия провинции Алеппо; Айн-эль-Кантара, Калъат-Марза, Тель-Метвази провинции Латакия; Шарджа, Кафер-Айн провинции Идлиб; Хан-Шейхун провинции Хама.

В ЦПВС также сообщили, что севернее населенного пункта Мурек в провинции Хама подразделениями Сирийской арабской армии (САА) была ликвидирована диверсионная группа боевиков, которая занималась минированием дороги, по которой доставляются продовольствие и гуманитарные грузы.

Кроме того, САА в районе Кбана провинции Латакия отбила атаку боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», которые безуспешно пытались захватить ряд господствующих высот, занятых правительственными войсками.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время прочесывания районов, освобожденных от террористов в районе провинции Хама сирийские силы безопасности обнаружили беспилотник и боеприпасы, оставленные боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство»1 в районе населенного пункта Акербат.

1 Организация запрещена на территории РФ.