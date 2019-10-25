Глава Минобороны Украины назвал войну в Донбассе преимуществом для вступления в НАТО

Брюссель, 25 октября. Глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Киев стал партнером в глазах стран НАТО благодаря пятилетней гражданской войне в Донбассе.

По мнению министра, к настоящему моменту сотрудничество Киева с НАТО перешло от «получения помощи к обмену опытом». Загороднюк подчеркнул, что Украина обладает опытом пятилетней гражданской войны, который необходимый странам-участницам НАТО.

«Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам», — сказал Загороднюк по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

25 октября Загороднюк прибыл с визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где принял участие во встречи министров обороны стран альянса. Кроме того, Загороднюк провел переговоры с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Также украинский министр провел встречи с представителями оборонных ведомств США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году лидеры России, Франции, Германии и Украины провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны в Донбассе.