Телеканал «Мир» возродит популярное шоу «Слабое звено»

Москва, 25 октября. Популярная в начале двухтысячных программа «Слабое звено» вновь возвращается на российские экраны. Телеканал «Мир» решил возродить известное шоу и вновь поставить ведущей олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Киселеву.

«Это один из тех форматов, который по-настоящему цепляет зрителя и делает телевидение успешным. Поэтому и решили обратиться к этому формату снова», — отметил генеральный продюсер телеканала Павел Корчагин в специальном репортаже «Мира».

По словам другого продюсера Андрея Могирева, шоу является не просто викториной с вопросами и ответами, оно показывает взаимоотношения людей, поэтому и привлекает к себе столько внимания. Телеканал хотел, чтобы именно Киселева стала ведущей программы. Женщина уже дала свое согласие.

Программа «Слабое звено» является аналогом британской «The Weakest Link». В конце каждого раунда участники ищут среди друг друга «слабое звено» и удаляют его из игры. При этом ведущая каждый раз неизменно говорит: «Вы — слабое звено. Прощайте». Данная фраза по прошествии времени стала своеобразным мемом. Мария Киселева вела шоу с 2001 по 2005 годы, а с 2007 года ее сменил Николай Фоменко.

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