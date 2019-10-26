Сирия, 26 октября. Лидер «Лива Мутасим» убит курдскими боевиками. Российские военнослужащие провели патрулирование на севере Сирии. Эрдоган потребовал от SDF выдать своего главаря Анкаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по укрытиям радикалов на юге Идлиба и на северо-востоке Латакии.

ВВС Сирии: сбросили бомбы на укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» в Латакии у города Кабана, в Идлибе ударили по опорным пунктам радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов на юге Идлиба в ответ на провокации, в Латакии заняли несколько высот близ города Кабана.

Курдские вооруженные группировки: подозревают в покушении на лидера «Лива Мутасим» в Алеппо, у города Азаз обменялись ударами с протурецким ополчением, близ Рас-аль-Айна на севере Хасаки спровоцировали бойцов лояльной Анкаре фракции на ответные боевые действия, двух боевиков потеряли при подрыве автомобиля неизвестным в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: заняли поселок на севере Хасаки после перестрелки с террористами SDF, на севере Алеппо отразили нападение курдов-террористов, в Ракке обменялись ударами с радикалами у города Тель-Абъяд и провели в городе гуманитарную акцию.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о ранении нескольких военнослужащих САА в результате контратаки на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство1»: установило мину в Хасаке, на которой подорвалось три боевика SDF, напало в Дейр-эз-Зоре на конвой военнослужащих США и курдских радикалов.

Международная коалиция: по неподтвержденным данным, захватили в Дейр-эз-Зоре боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ1 и провели воздушную разведку на востоке провинции..

Провинция Латакия

В первой половине дня ВКС РФ продолжили работу в районе города Кабана, где обстреляли укрытия джихадистов. По данным портала Al Masdar, сирийская армия продвинулась на склонах Зувейкат, где заняли несколько высот, как передает военный источник портала. Позднее медиаресурсы «вооруженной оппозиции» сообщили, что САА якобы понесла потери в результате попытки штурма города. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), напротив, альянс «Тахрир аш-Шам» лишился пяти боевиков, нейтрализованных в результате операции ВВС Сирии.

Провинция Алеппо

Ночью продолжались столкновения между протурецкими ополченцами и курдскими боевиками из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Азаз, как передает новостное агентство Step News. Позднее, курдские радикалы нанесли прямой удар из ракетных установок по окрестностям Азаза, занятого протурецкими бойцами.

В поселке Азизия подорван с помощью самодельной бомбы автомобиль лидера протурецкой фракции «Лива Мутасим», Мухаммеда Аль-Дахера. Он скончался на месте от полученных осколочных ран. Прибывшие в район силы «внутренней безопасности» оцепили место взрыва. Предполагаемые организаторы покушения – курдские террористы из числа «Сил освобождения Африна».

В предместья города Кобани (Айн-аль-Араб) ночью прибыла военная колонна правительственных сил, включающая в себя около 160 грузовиков и боевых машин, а также около 1000 солдат для размещения в районе сирийско-турецкой границы к западу от города, как передает Twitter-канал Euphrates Post.

Источники сообщают, что в городах Манбидж и Джераблус в очередной раз прошли демонстрации с участием местного населения. Как передает новостное агентство Aleppo AMC, жители призывают протурецких ополченцев освободить деревни от террористов «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, что часть севера провинции была занята курдскими бандформированиями. Наиболее непримиримые из них, такие как «Силы освобождения Африна», продолжают совершать нападения на территориях, подконтрольных турецкой армии, в частности, в кантоне Африн, устанавливая самодельные бомбы в автотранспорт и обочины дорог и обстреливая поселения. Зачастую действия курдских боевиков приводят к жертвам среди мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром отмечались столкновения между боевиками SDF и предполагаемыми боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства» у поселка Ан-Намлия. Как передает новостное агентство Deir Ezzor 24, боевики ИГИЛ организовали засаду для конвоя курдских боевиков и военнослужащих международной коалиции, обстреляв их из крупнокалиберных пулеметов.

В поселке Ас-Суса на противопехотной мине, оставленной боевиками ИГИЛ, подорвался молодой человек по имени Хамад аль-Афар аль-Тальджи. Один военнослужащий САА наступил на оставленную боевиками мину в поселке Мазлум. Молодой человек скончался на месте.

Источник также сообщил, что на востоке провинции были замечены разведывательные самолеты международной коалиции. Несмотря на массовую эвакуацию своих военнослужащих с севера страны из зон проведения операции турецкой армии против курдских боевиков, коалиция сохраняет свое присутствие в районе нефтегазовых месторождений, куда были переброшены дополнительные подкрепления и еще 30 танков.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются боестолкновения между вооруженными исламистскими группировками и сирийскими военнослужащими. Утром Сирийская арабская армия (САА) нанесла удар по укрытиям альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Маарет-Хурма, Хазарин и Кафр-Саджна, как передает новостной портал Step News. В приграничной с провинцией Хама зоне военнослужащие обстреляли укрытия боевиков у поселка Хирбет ан-Накус и Бдама.

Вечером самолеты ВВС Сирии сбросили бомбы на опорные пункты радикалов у поселков Хиш и Ад-Дейр, как передал портал Baladi News. В результате обстрела были разрушены укрепленные точки боевиков, откуда велся огонь по позициям армии.

Провинция Ракка

На севере провинции в деревне Хаммам ат-Туркман утром прогремел взрыв. Самодельная бомба была установлена в автомобиле. Поступают сообщения о раненых и убитых в результате взрыва, как передает новостное агентство Step News. В подрыве обвиняют курдских радикалов.

Турецкие войска утром обстреляли из артиллерии позиции курдских боевиков в районе города Телль-Абъяд и у поселка Катикания и Аль-Джабар, как указывает новостное агентство Step News.

Мирный житель Ахмад аль-Армарш и его жена получили ранения в результате взрыва мины, заложенной курдскими террористами в окрестностях деревни Кайла-аль-Убейт к северу от города Айн-Исса. В Хасаке похожим образом на противопехотной мине подорвался ребенок в поселке Ас-Суса. Взрывчатый снаряд перед отступление из поселка радикалы оставили намерено.

В Телль-Абъяде турецкая армия провела гуманитарную акцию по раздаче бесплатного хлеба мирному населению, как сообщает источник в сети Twitter (@pinarharekatiра). Военнослужащие построили в городе мобильную пекарню для обеспечения малоимущего населения

Во второй половине дня портал Step News сообщил, что вербовщики SDF у мечетей призвали молодых людей в городе Ракка поддержать курдских радикалов и вступить в ряды «Отрядов народной самообороны». Источник также сообщает что в поселке Карама близ Ракки неизвестный кинул ручную гранату в открытое окно автомобиля курдских боевиков. Два радикала, которые находились в салоне, были ранены.

Провинция Эс-Сувейда

На западе провинции вблизи административной границы с провинцией Даръа сработала оставленная террористами на дороге противопехотная мина у поселка Ад-Дур. Источник в полицейском управлении провинции сообщил агентству SANA, что при взрыве мины погиб мирный житель, который возвращался в поселок. Террористические группировки проникали из провинции Даръа в этот район до того, как в прошлом году он был освобожден Сирийской арабской армией (САА), однако, за долгое время, это первое громкое происшествие в провинции. Пока что ответственность за установку бомбы не взяла на себя ни одна их группировок.

Провинция Хасака

Как сообщает Министерство обороны РФ, в Сирию было направлено около 300 российских военных полицейских, которые помогут отвести курдские бандформирования от границы с Турцией, согласно условиям российско-турецкого меморандума. Для урегулирования конфликта в Сирию были направлены наиболее подготовленные военные с опытом проведения подобных операций. Также с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу «Хмеймим» для военных полицейских перебросят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У». Маршрут первого патрулирования составил около 210 километров и пролег от города Матала в Алеппо до Камышлы на востоке Хасаки.

Бойцы протурецкого ополчения заняли утром поселок Ахрас к западу от города Тель-Тамр, выбив из него курдских радикалов. Столкновения сторон отмечались также к востоку от Рас-аль-Айна. Турецкие беспилотники в ответ атаковали укрытия курдских террористов в районе деревни Бир-Ноав. Несколько курдских боевиков были ранены, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды должны передать все своё тяжелое вооружение турецкой армии,а также передать Анкаре главаря группировки Мазлума Абди (Кобани). Напомним, что действующий главарь SDF входит в список разыскиваемых Анкарой курдских террористов. Мазлум Абди является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем, участвовал в диверсиях в Турции и Ираке. РПК признана террористической как в Турции, так и во многих других странах, в том числе и в США. Позднее Анкара направила США ноту о неприемлемости любых контактов с главарем «Демократических сил Сирии». Об этом на пресс-конференции в Баку заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр подчеркнул неприемлемость того, что международная коалиция заключала ранее договоренности с разыскиваемым Интерполом террористом.

В результате взрыва противопехотной мины в поселке Аль-Козлия погиб ребенок, как сообщает новостной портал Aleppo AMC. Мина была оставлена на окраине курдскими боевиками SDF.

Три курдских террориста получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва заминированного мотоцикла в центре города Аш-Шаддади, как передает источник в сети Twitter (@Ahmad_1alshble).

1 Организация запрещена на территории РФ.