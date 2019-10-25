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Строители протестировали подсветку на арке Крымского моста

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Строители протестировали подсветку на арке Крымского моста

Симферополь, 25 октября. Строители протестировали подсветку на арке железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Специалисты на один час включили светильники с белыми и красными светодиодами. Отмечается, что специалисты проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами российского триколора мост уже к концу 2019 года.

«На арочном участке железной дороги на один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами​​​. Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки», — сообщили в инфоцентре.

После запуска движения поездов фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага.

Ранее специалисты приступили к проверке прочности и других параметров железнодорожной части Крымского моста. Испытания позволят сравнить реальные показатели нагрузки с проектными.

Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста.

Эта переправа является самой длинной в России: протяженность моста составляет 19 километров. Строительство объекта было завершено со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов. Двухпутная железная дорога свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию «Багерово».

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