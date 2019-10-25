Строители протестировали подсветку на арке Крымского моста

Симферополь, 25 октября. Строители протестировали подсветку на арке железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Специалисты на один час включили светильники с белыми и красными светодиодами. Отмечается, что специалисты проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами российского триколора мост уже к концу 2019 года.

Сегодня протестировали подсветку моей ж/д арки. Сиял всего час, мне понравилось. Новый год буду встречать в ярком наряде :) #крымскиймост pic.twitter.com/m4EognuF9A — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 октября 2019 г.

«На арочном участке железной дороги на один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами​​​. Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки», — сообщили в инфоцентре.

После запуска движения поездов фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага.

Ранее специалисты приступили к проверке прочности и других параметров железнодорожной части Крымского моста. Испытания позволят сравнить реальные показатели нагрузки с проектными.

Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста.

Эта переправа является самой длинной в России: протяженность моста составляет 19 километров. Строительство объекта было завершено со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов. Двухпутная железная дорога свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию «Багерово».