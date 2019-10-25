В Совфеде отреагировали на критику Кучмы «формулы Штайнмаейра»

Москва, 25 октября. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление Леонида Кучмы о том, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе. По мнению сенатора, негативное отношение экс-президента Украины к «формуле» вряд ли будет способствовать скорейшей встрече «нормандской четверки».

Ранее в пятницу глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма выразил мнение, что «формула Штайнмайера» не может установить мир на Украине, так как она не является «формулой мира». Он также заявил, что считает «полным абсурдом» проведение выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса, так как это будет означать переход к конфедеративному устройству государства, что бывший президент Украины назвал неприемлемым.

По мнению Клинцевича, «очевидно негативное отношение» Кучмы к «формуле Штайнмайера» вряд ли будет способствовать скорейшей встрече «нормандской четверки», чего добивался президент Украины Владимир Зеленский.

«Даже трудно сказать, насколько искренен в своих намерениях президент Украины, поскольку они — эти намерения — рубятся его окружением на полпути. Ни одно из них так и не получило сколько-нибудь законченного завершения», — отметил сенатор.

Комментируя заявления Кучмы, Клинцевич напомнил, что тот занимал пост президента Украины два срока подряд, «что объективно не могло не наложить определенный отпечаток на его отношение к президенту новичку — Владимиру Зеленскому».

«Что касается Леонида Кучмы, то он, что называется, закусил удила, возомнив, что именно от него зависит реализация Минских соглашений», — добавил он.

Российский сенатор отметил, что «формула Штайнмайера» является компромиссом, альтернативы которому сегодня нет, кроме продолжения братоубийственной войны.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также во время саммитов в «нормандском формате».

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.

Также контактная группа 1 октября согласовала разведение сил в районе населенного пункта Золотое в ЛНР и села Петровское в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 дней. Однако Киев три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку приступить к разведению 9, 10 и 11 октября. Украинская сторона проигнорировала сигнал и сорвала разведение.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.