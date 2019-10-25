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Брежнева отреагировала на откровенное фото старшей дочери

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Брежнева отреагировала на откровенное фото старшей дочери

Москва, 25 октября. Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она запечатлена в черном бикини. Снимок не оставил подписчиков девушки равнодушными: они написали под фотографией большое число комментариев.

На фото Соня Киперман запечатлена в черном купальнике, расшитом стразами, у бассейна. В подписи к снимку девушка отметила, что скучает по лету. В комментариях пользователи отметили, что Киперман очень красива. Некоторые упомянули и Веру Брежневу, отметив, что Соня унаследовала привлекательность от матери.

Брежнева отреагировала на откровенное фото старшей дочери

Сама Брежнева тоже отреагировала на откровенное фото дочери. Она оставила под публикацией Сони трогательный комментарий.

«Моя любовь», — цитирует комментарий Брежневой KP.Ru.

Позже публикация со страницы Сони Киперман была удалена.

Как пишет издание, старшая дочь Веры Брежневой живет и учится в США. В начале июня девушка окончила школу для одаренных детей в Калифорнии. Позже стало известно, что Киперман поступила в гуманитарный колледж Уиттьер.

Ранее СМИ сообщили о разладе в отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе. По информации прессы, 56-летний композитор закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Позже пара появилась вместе на публике на фоне распространяющихся слухов.

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Источник: KP.Ru
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