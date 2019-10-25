Брежнева отреагировала на откровенное фото старшей дочери

Москва, 25 октября. Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она запечатлена в черном бикини. Снимок не оставил подписчиков девушки равнодушными: они написали под фотографией большое число комментариев.

На фото Соня Киперман запечатлена в черном купальнике, расшитом стразами, у бассейна. В подписи к снимку девушка отметила, что скучает по лету. В комментариях пользователи отметили, что Киперман очень красива. Некоторые упомянули и Веру Брежневу, отметив, что Соня унаследовала привлекательность от матери.

Сама Брежнева тоже отреагировала на откровенное фото дочери. Она оставила под публикацией Сони трогательный комментарий.

«Моя любовь», — цитирует комментарий Брежневой KP.Ru.

Позже публикация со страницы Сони Киперман была удалена.

Как пишет издание, старшая дочь Веры Брежневой живет и учится в США. В начале июня девушка окончила школу для одаренных детей в Калифорнии. Позже стало известно, что Киперман поступила в гуманитарный колледж Уиттьер.

Ранее СМИ сообщили о разладе в отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе. По информации прессы, 56-летний композитор закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Позже пара появилась вместе на публике на фоне распространяющихся слухов.