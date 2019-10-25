Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Медведев обвинил Вашингтон в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС

153
0 Оставить комментарий

Медведев обвинил Вашингтон в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭСМосква, 25 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев отреагировал на слова министра торговли США Уилбура Росса, заявившего, что сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС может затруднить процесс присоединения республики к ВТО.

Глава российского правительства отметил, что подобными высказываниями Вашингтон демонстрирует использование методов неконкурентной борьбы.

«Но что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы», — сказал Медведев в ходе заседания Евразийского межправсовета.

По его словам, странно слышать подобные заявления от представителей американской администрации, которая является инициатором торговых войн и пытается дезорганизовать международный торговый оборот. Медведев выразил уверенность, что процессы интеграции, которые осуществляются в рамках Евразийского экономического союза, «не сильно нравятся» западным коллегам.

«Но мы, вне всякого сомнения, эту работу с нашими партнерами по всем направлениям продолжим», — добавил премьер-министр РФ.

В настоящее время в состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Участники объединения пользуются правом свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов.

В июне 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что республика прорабатывает вопрос присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Позднее стало известно, что власти Узбекистана планируют подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС до конца 2021 года.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров