Киевские депутаты попросили Зеленского уволить Кличко

Киев, 25 октября. Депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой уволить мэра столицы Виталия Кличко с должности главы Киевского городской госадминистрации.

Аналогичные призывы адресованы премьер-министру Алексею Гонарчуку и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.

«Рассмотреть представление кабинета министров Украины от 4 сентября 2019 об увольнении Кличко В​​​. В. с должности председателя КГА и принять соответствующее решение», — говорится в письме, текст которого опубликовал в Facebook депутат горсовета Сергей Гусовский.

Народные избранники также просят распустить Киевсовет, назначить досрочные парламентские выборы, а также ликвидировать «коррупционный консенсус в управлении столицей Украины».

Отметим, что в настоящее время мэр Киева также возглавляет городскую администрацию. Однако 3 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который разделяет эти две должности.

Бывший боксер Кличко занимает пост киевского градоначальника с 5 июня 2014 года, а городской администрацией он руководит с 25 июня 2014 года. Политик уже заявил, что собирается вновь выдвигать свою кандидатуру в борьбе за мэрское кресло. Выборы состоятся осенью 2020 года.