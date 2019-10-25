Первый в истории саммит и экономический форум Россия — Африка, главные итоги

Первый в истории саммит и экономический форум Россия — Африка завершился в Сочи. Хозяйкой этого представительного мероприятия выступала Российская Федерация, сопредседателем — Египет.

Главным героем форума, который проходил в Сочи с 23 по 24 октября, безусловно, стал президент РФ Владимир Путин. Гостями саммита были главы государств и правительств 43 (из 54) стран Африки, 120 министров и более шести тысяч представителей от 104 государств, в том числе США, Канады, Австралии и ведущих стран Европы.

Наиболее важные итоги саммита и экономического форума представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Отметим, в ходе экономического форума в Сочи прошло 35 официальных мероприятий и свыше 1500 деловых встреч. Закрывая форум, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что саммит открыл новую страницу в отношениях Москвы и стран Африки, а атмосфера на мероприятии была «деловой, дружественной и душевной».

Главным итогом саммита стала подписанная всеми участниками декларация, в которой обозначены пути дальнейшего развития сотрудничества между Россией и странами Африки во всех ключевых сферах. В общей сложности за два дня саммита подписано более 500 различных экономических соглашений на сумму более 800 млрд рублей.

Участники саммита приняли решение проводить подобное мероприятие раз в три года. В дальнейшем форум будут по очереди принимать Россия и одна из африканских стран.