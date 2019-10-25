Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за сноса памятника советским солдатам

Таллин, 25 октября. Посольство России в Эстонии направило в МИД республики ноту в связи со сносом памятника, который был установлен на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула. Об этом говорится в сообщении российского посольства.

Отмечается, что дипломаты связались с представителями Ляэне-Нигулаской волостной управы сразу же после появления сообщений СМИ о сносе памятника. Его установка в свое время была профинансирована по линии посольства.

«Предметный разговор по данному вопросу проведен 25 октября сотрудниками посольства с представителями местных властей в Таэбла, где находился исчезнувший памятник. В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося», — говорится в сообщении посольства РФ в Эстонии.

Отмечается, что российские дипломаты также запросили официальную информацию по факту сноса памятника советским воинам-освободителям. Также была указана необходимость обеспечить уважительное отношение к памяти о советских солдатах, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Эстонии.

Братская могила в эстонском поселке Таэбла появилась после перезахоронения советских воинов с близлежащих кладбищ в 1949 году. На территории местной гимназии был установлен памятник с именами трех советских солдат и упоминанием 23 неизвестных воинов.

Это не первый инцидент с памятниками советским воинам-освободителям за рубежом. В мае 2019 года вандалы осквернили памятник советским солдатам в Вене. В том же месяце неизвестные злоумышленники облили машинным маслом монумент «Родина-мать» в Берлине.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал своих европейских коллег добиться прекращения надругательств над могилами советских воинов.