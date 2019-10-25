Сирия новости 25 октября 22.30: автомобиль курдских боевиков взорван в Ракке, турецкие военнослужащие раздали хлеб неимущим

Сирия, 25 октября. Автомобиль курдских боевиков взорван в Ракке неизвестным. Турецкие военнослужащие раздали хлеб неимущим в Тель-Абъяде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в Идлибе нанесли точечные удары по укрепления радикалов «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия радикалов на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обменялись ударами с промоутерскими ополчением на севере Ракки, в Хасаке арестовали двух молодых людей по подозрению в пособничестве турецкой армии.

ВС Турции и союзные силы: провели гуманитарную акцию в Тель-Абъяде в Ракке.

Международная коалиция: на востоке Дейр-эз-Зора провели разведывательный вылет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, один военнослужащий сирийской армии погиб в результате детонации противопехотной мины, установленной на обочине дороги в поселке Мазлум. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за ее установку.

Источник также сообщил, что на востоке провинции были замечены разведывательные самолеты международной коалиции. Несмотря на массовую эвакуацию своих военнослужащих с севера страны из зон проведения операции турецкой армии против курдских боевиков, на востоке Дейр-эз-Зора войска коалиции сохраняют свое присутствие. Ранее поступали сообщения, что в район нефтегазовых месторождений были переброшены дополнительные подкрепления и еще 30 танков.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Aleppo AMC сообщает, что подразделения сирийской армии открыли огонь из пулеметов по линиям обороны радикалов в районе поселка Бдама. На юге провинции продолжаются авиационные удары ВВС Сирии по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» близ населенного пункта Маарет-Хурма и поселка Хазарин, как передает новостное агентство Anna News. С воздуха самолеты также сбросили бомбы на опорные пункты радикалов у поселков Хиш и Ад-Дейр. В результате обстрела были разрушены укрепленные точки боевиков, откуда велся огонь по позициям сирийской армии.

Провинция Ракка

Турецкие войска обстреливают из артиллерии позиции курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Телль-Абъяд, как указывает новостное агентство Step News. Позднее военнослужащие отразили нападение курдских радикалов на окраинах поселка Катикания и деревни Аль-Джабар. Ни одна из сторон не заявила о своих потерях в результате столкновения.

В Телль-Абъяде турецкая армия провела гуманитарную акцию по раздаче бесплатного хлеба мирному населению, как сообщает источник в сети Twitter (@pinarharekatiра). Турецкие военнослужащие построили в городе мобильную пекарню для обеспечения малоимущего населения.

Мирный житель Ахмад аль-Армарш и его жена получили ранения в результате взрыва мины, заложенной курдскими террористами в окрестностях деревни Кайла-аль-Убейт к северу от города Айн-Исса. В Хасаке похожим образом на противопехотной мине подорвался ребенок в поселке Ас-Суса. Взрывчатый снаряд перед отступление из поселка радикалы оставили намерено.

Проповедники у мечетей призвали вечером молодых людей в городе Ракка поддержать курдских террористов и призывали вступить в ряды «Отрядов народной самообороны», как передает Step News. Источник также сообщает что в поселке Карама близ Ракки неизвестный кинул ручную гранату в открытое окно автомобиля курдских боевиков. Два радикала, которые находились в салоне, были ранены.

Провинция Хасака

В городе Хасака курдские боевики заключили под стражу двух мирных жителей. Как указывает новостной портал Alk Habour 21, Лука Аль-Асаф и его друг Халал аль-Нахель, уроженцы деревни Тель-Хадар, были арестованы курдскими радикалами у одного из блокпостов на въезде в город. Юношей обвинили в оказании помощи протурецкому ополчению и заключили под стражу. Дальнейшая судьба молодых людей пока неизвестна.

Конвои российских войск был замечен поселка Абу-Расин к востоку от города Рас-аль-Айн, как передает новостной портал Alk Habour 21. Колонна российской военной полиции провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту, протяженность которого от поселка Матала до города Камышлы в провинции Алеппо составил 210 километров.

Вечером из города Аш-Шаддади была выведена колонна американских войск, о чем также сообщает источник. Военнослужащие были переброшены через погранпереход «Семалка» на север Ирака, откуда им предстоит позднее вернуться в Соединенные Штаты, так как правительство Ирака разрешило войскам США вход только для транзита.